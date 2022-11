SV Tannau schlägt Aufsteiger deutlich

Der SV Tannau hat auch sein zweites Saisonheimspiel in der Frauen-Bezirksliga gewonnen. In der Carl-Gührer-Halle in Tettnang schlug das Team von Trainerin Andrea Vogel am Sonntag den Aufsteiger Bregenz Handball mit 27:17 (15:7). Landesliga-Absteiger TSG Ailingen gab dagegen erstmals Punkte ab: Auswärts verloren die Ailinger mit 19:23 (10:12) beim HC Lustenau.

Im Duell zwischen Tannau und Bregenz kam zu keinem Zeitpunkt wirkliche Spannung auf. Die Gastgeberinnen zogen das Spiel sofort auf ihre Seite und lagen früh komfortabel in Führung. Mit ihrem zweiten Treffer in der Partie stellte Alessa Haberer in der 19. Minute auf 12:4. An der Deutlichkeit änderte sich bis zur Pause nichts mehr: Tannau ging mit einem Acht-Tore-Vorsprung in die Kabine (15:7). In der zweiten Hälfte schraubte das Vogel-Team das Ergebnis weiter in die Höhe. Ein großer Faktor in der gesamten Partie war die neunfache Torschützin Anja Pihlar, die zuverlässig die Siebenmeter des Teams (8/7) verwandelte. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Begegnung setzte Carolin Traut acht Sekunden vor dem Schluss. Für den SV Tannau spielten: Looser, Lorch, C. Haberer, Hampe (2 Tore), Sprenger (4/davon 2 Siebenmeter), Erol (2), Kammerer (2), Traut (4), Pihlar (9/7), A. Haberer (2), Weber (2).

TSG Ailingen muss abreißen lassen

Die TSG Ailingen musste in ihrem dritten Spiel dagegen die erste Saisonniederlage hinnehmen. Sehr entscheidend für den Ausgang der Partie war eine schwache Phase der zweiten Halbzeit. Nach dem 12:12 durch Vanessa Kramer (36.) musste Ailingen total abreißen lassen. Lustenau spielte groß auf und erzielte in den nächsten 16 Minuten insgesamt acht Tore. Erst beim Stand von 13:20 kam die TSG wieder besser rein und betrieb am Ende zumindest Ergebniskosmetik. Für die TSG Ailingen spielten: N. Kramer, A. Meschenmoser, Wucher, R. Meschenmoser, L. Meschenmoser, Schätzle, Obert, Darga (1), Vogel (1), V. Kramer (8/4), Divy (4), K. Kramer (2), Haake (3).