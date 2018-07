SV Tannau lädt zu 28. Junioren-Fußballturnier

Am Wochenende 14./15. Juli findet das jährliche Juniorenfußballturnier des SV Tannau auf dem Sportplatz in Krumbach statt. Laut Vorschau werden in der 28. Auflage Mannschaften von rund 40 Vereinen aus nah und fern erwartet.

Am Samstag, 14. Juli, starten die G-Junioren um 9 Uhr, weiter geht es mit den C-Jugendlichen, die von 12 bis 14.30 Uhr ihr Bestes geben werden. Ab 15 Uhr ist die E-Jugend dran, gegen 17 Uhr werden mehrere AH-Teams ihr Können unter Beweis stellen. Am Sonntag, 15. Juli, zeigen ab 9.30 Uhr die F1-Junioren ihr Talent am Ball. Weiter geht es ab 12.30 Uhr mit den F2-Junioren. Zum Abschluss wird es ein kleines 3er Turnier der D-Jugendmannschaften geben.

Das Turnier wird bewirtet.