Obwohl der SV Tannau, Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B4, am zehnten Spieltag auf eigenem Platz gegen den TSV Oberreitnau über ein 1:1 nicht hinauskam, führt er weiterhin souverän die Tabelle an. Verfolger SV Karsee hatte es dagegen beim Schlusslicht Sportfreunde Friedrichshafen schwerer als erwartet, siegte am Ende trotzdem sicher mit 1:4.

Tannaus Abteilungsleiter Josef Gindele wollte nichts von einem Rückschlag des bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführers wissen. „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft unentschieden gespielt, das kann man nicht als Misserfolg ansehen“, betonte Gindele. In der ersten Halbzeit habe der TSV Oberreitnau das Spiel „klar dominiert“ und die Gastgeber „eingelullt“. Fast schon logisch, dass der TSV auch in der 23. Minute durch Christopher Strodel in Führung gehen konnte. Nach Wiederanpfiff „sah man aber wieder den SV Tannau, wie man ihn kennt“, freute sich Gindele. Man habe „guten Fußball gespielt“ und durch Matthias Gutensohn eine halbe Stunde vor dem Schlusspfiff den Ausgleich erzielen können. Mehr sei gegen das bayerische Team aus Lindau aber nicht drin gewesen.

Wenn auch der 4:1-Erfolg des SV Ettenkirch beim TSV Schlachters III vermuten lässt, dass es die Gastgeber dem Tabellenzweiten leicht gemacht haben, so möchte Ettenkirchs Trainer Tobias Kaiser die Leistung seiner Mannschaft nicht unterbewertet sehen. „Es war absolut keine leichte Übung zu gewinnen. Meine Mannschaft hat aber ihre Stärken ausgespielt und sich damit den Sieg auch verdient“, freute sich der Ettenkircher Coach.

Große Freude herrschte auch beim A-Liga-Absteiger SC Friedrichshafen, der beim SV Kehlen II mit 4:3 als Sieger vom Platz ging. Bis zur 85. Minute lag der SVK mit 1:4 zurück, kam dann aber innerhalb von drei Minuten nochmals ran.

Nach zwei Roten Karten fehlten ab der 20. Minute beim Spiel der Sportfreunde Friedrichshafen gegen den SV Karsee auf jeder Seite je ein Spieler, sodass die Begegnung buchstäblich übersichtlicher wurde. „Wir haben Karsee am Anfang mit zwei Fehlern die Tore praktisch vorgelegt“, ärgerte sich Sportfreunde-Trainer Marco Stark. Als Fabian Sommerfeld schon in der 31. Minute den Anschlusstreffer erzielte, schöpfte man beim Schlusslicht Hoffnung auf einen Punktgewinn. Alexander Mast und Bouboule Wandji sorgten mit zwei weiteren Toren für den Gästesieg.

Beim 3:2-Sieg des VfL Brochenzell III über die SGM Hergensweiler/Niederstaufen sorgten drei Platzverweise für einen negativen Beigeschmack. Die Tabellennachbarn SC Bürgermoos und TSG Lindau-Zech teilten sich beim 2:2 die Punkte. André Dullenkopf glich 20 Minuten vor dem Schlusspfiff die Führung der Gäste noch aus.