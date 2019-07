SV Tannau feiert Sommerfest mit vielen Volltreffern

Zum Fußball-„Gerümpelturnier“ des SV Tannau haben sich am Freitag in Krumbach wieder einmal freizeitsportlich 24 Mannschaften versammelt. Gewertet wurde in zwei Gruppen, Stammtisch- und Vereinsmannschaften.

Mit klingenden Namen waren viele angetreten: „Hansa Rostcock“, „Hoch und weit gibt Sicherheit“, „Die Penggemeinde“ oder „Glashoch Rangers“ und „Geh mal Bier holen“. Bei „Ajax Dauerstramm“, einem überwiegend weiblichen Team, ist man sich einig: „Gut aussehen ist mindestens so wichtig, wie gut spielen“. Darauf trinken sie erstmal eine weitere Runde. Die Mannschaftsnamen deuten schon wichtige Trainings- und Spielvorbereitungsmethoden an, denn vor, zwischen und nach den insgesamt 23 Spielen wurden gerne Burger oder Steak-Sandwiches genascht – und vor allem mit zahlreichen überwiegend hopfenhaltigen Getränken der Durst gelöscht. Bei der Hitze war das für viele vielleicht durchaus ein angebrachtes Konzept.

Und bei den sportlichen Leistungen sah man das eh höchst unterschiedlich. „Spaß steht ganz vorne an“ ist da einhellig von einer Mannschaft nach der krachenden Spielniederlage zu vernehmen. Das sollte wohl auch so sein, denn auf den Turnier-Plätzen sind alle Altersgruppen vertreten – und auch alle Geschlechter, als Mannschaft oder gemischt, dazu noch unterschiedlichste Spielertypen, vom aktiven Mannschaftsspieler bis zum Typ „Einmal-im.Jahr-wieder“. Andererseits heißt es ambitioniert: „Wir sollten schon mal wieder gewinnen.“ Und auch Vereinschef Daniel „Fuzzy“ Baumann hat es sich nicht nehmen lassen, erfolgreich mitzukicken. Bei den Stammtischmannschaften war „FC Russenried Youngstars“ die Siegermannschaft gefolgt von „SC Loreto“. Den dritten Platz belegten die „FN Lakers“ und vierte wurde das Team „Volksbank Tettnang“.

Bei den Vereins-Mannschaften setzte sich die „Blutreitergruppe“ vor den „ExZivis“ durch, gefolgt von „Ballertdasrein Istanbul“ und „MK Haslach“. 16 fünfte Plätze mussten ebenfalls entsprechend gefeiert werden. Das gelang anschließend ausgiebig in bester Sommerstimmung unter dem Fallschirm und an der Bar mit Musikbegleitung durch DJ Jürgen.

Erfolgreiche Umstellung

Als Erfolg kann man wohl auch die Umstellung des Samstags-Programms von der etwas glücklosen „Radrallye“ auf einen „Disco-Flohmarkt“ beim Sportfest des SV Tannau auf dem Krumbacher Sportgelände bezeichnen. Über 60 Aussteller sind gekommen und haben bei schönstem Wetter ihre Stände aufgebaut. Organisator Alexander Pihlav ist zufrieden: „Dass trotz des Wetterberichts doch 90 Prozent der Angemeldeten gekommen sind, freut uns sehr.“ Aus der Mitte des großen Sportplatzes heraus wird das Gelände beschallt. Und an den Ständen gibt es (fast) alles, von der Tupperschüssel über die Designer-Taschen-Fälschung bis zu Dirndl, Fest-, Alltags- oder Kinder-Kleidern. Mitorganisator Alexander Pihlar findet, dass das Gesamtkonzept aufgegangen sei.

Ein Themen-Flohmarkt zu dieser Zeit und in dieser Gegend sei etwas Besonderes. Dazu Musik, Chillout-Bereich, Cocktailbar, Salate und Burger. Organisatorin Kain Graf bestätigt: „Themenmärkte sind gerade richtig angesagt, wir haben einen separaten Mädels-Bereich – und dann noch die Disco-Sounds.“

So haben sich aus der Gegend viele Interessierte auf die Suche nach Schnäppchen gemacht. Die Standbetreiber kommen aus der weiteren Krumbacher Umgebung, von Meckenbeuren über Amtzell, Obereisenbach, Bürgermoos oder Laimnau. Sie waren trotz Regenaus zufrieden. „Sonst gibt es hier ja nicht viel an Flohmarkt“, sagt eine Siggenweilerin, „schon gar nicht zu dieser Zeit“.

Wie viele der Standbetreiber ist sie regelmäßig Gast auf anderen Flohmärkten. Um 19.30 Uhr mussten die sämtlich privaten Händler doch relativ zügig zusammenpacken und sich vor den Regenfällen in Vereinsheim, Zelt und Bar zurückziehen und dort feiern. Dennoch: Der Start ist gelungen, finden die Organisatoren, und wollen es mit dem „Disco-Flohmarkt“ im nächsten Jahr beim 52. Sportfest des SV-Tannau wieder versuchen.