SV Tannau feiert 50 Jahre

Ein halbes Jahrhundert gibt es den SV Tannau jetzt schon. Das feiert der Verein am Freitag, 8. Juni, ab 18.30 Uhr mit einem Jubiläumsabend. Nach dem Sektempfang zu Beginn gibt es ab 19 Uhr einen Rückblick auf 50 Jahre SV Tannau mit Ehrungen und Showprogramm, danach folgen um 21 Uhr Mäxes Grillbuffett sowie ab 22.30 Uhr die Aftershowparty mit Barbetrieb und DJ Flexisound.

Der 1. Vorsitzende Daniel Baumann schaut optimistisch in die Zukunft. „Unsere Mitglieder zeigen ein großes Engagement. Und wir haben eine große Kontinuität im Verein.“ Hinzu komme das traditionell gute Miteinander zwischen den Abteilungen Fußball, Handball, „Mach mit, bleib fit“ (Frauenturnen) und Jedermannturnen.

Dem Verein gehörten vor 50 Jahren 50 Tannauer an: 26 Sportler des Gründungsjahrgangs gibt es noch, sie sind eingeladen. Auf sie wartet an dem Abend eine besondere Ehrung, ebenso auf einige Mitglieder, die bereits mehr als 25 Jahre dabei sind. Und auch heutzutage bleiben die Tannauer ihrem Verein treu. Manche Eltern melden ihre Kinder schon mit deren Geburt an. „Das gilt besonders für langjährige Vereinsmitglieder“ sagt Baumann.

Kooperation mit anderen Vereinen

Doch auch wenn der Nachwuchs damit an der einen oder anderen Stelle gesichert ist und der Verein allgemein gut da steht, sagt Baumann: „Natürlich müssen wir uns mit gesellschaftlichen Trends auseinandersetzen.“ So gebe es durchaus Spielgemeinschaften. „Und auch die Herausforderungen ans Ehrenamt wachsen“, sagt Baumann. Alle Betreuerposten seien besetzt, aber es werde zunehmend schwieriger.

Umso wichtiger sei die Kooperation mit anderen Vereinen. Hier hebt Baumann die gute Zusammenarbeit mit dem TSV Neukirch ebenso hervor wie das Miteinander mit Vereinen und Gruppen in und um Tannau: „Das Miteinander funktioniert.“ Man helfe sich gegenseitig und tausche untereinander auch Infrastruktur aus: „So muss nicht jeder Verein für sich genommen jeweils alles an Ausrüstung vorhalten.“

Das Engagement der Mitglieder für den Verein zeige sich gerade auch wieder an der aktuellen Erweiterung des Vereinsheims am in den Jahren 1979 und 1980 angelegten Sportgelände in Krumbach. Das Vereinsheim kam 1981, vor etwa 20 Jahren ist es schon mal umgebaut worden.

Dort entstehen derzeit vier Umkleiden, Duschen und Schiedsrichterräume. Bis zum Sportfest Ende Juli soll das fertig sein. „Alle Erweiterungen haben wir bisher zum größten Teil in Eigenleistung erbracht.“ Die geleistete Stundenzahl liege sicher mittlerweile im vierstelligen Bereich. Baumann: „Zum Glück sind viele Gewerke im Verein vertreten.“