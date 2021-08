SV Tannau bietet Sonnenblumen zum Selberpflücken an

Seit einigen Wochen sieht man große gelbe Blüten am Ortseingang von Tannau. Der SV Tannau bietet hier „Sonnenblumen zum Selberpflücken“ an. Daneben warten derzeit noch weitere Wildblumen auf ihr Erblühen sowie Zuckermais für den Grill.

Als besonderen Höhepunkt gibt es laut Pressemitteilung am Sonntag, 29. August, von 10 bis 16 Uhr vor Ort professionell gebundene Blumensträuße. Diese werden an diesem Tag frisch gebunden und gegen eine Spende an den Verein angeboten. Und für ein Getränk vor Ort ist ebenfalls gesorgt.

Unterstützt wurde der SV Tannau für diese Aktion von Patrick Kaiser von Tatgut.de. Diese Tettnanger Initiative hat das Ziel, alte Gemüse- und Pflanzensorten zu erhalten. Eine kleine Auswahl dieser Vielfalt findet sich auf dem Feld wieder.