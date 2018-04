Susan Kreller liest aus ihrem Roman „Pirasol“

Auf neues Terrain hat sich die Autorin Susan Kreller mit ihrem Roman „Pirasol“ begeben. Daraus liest sie am Dienstag, 17. April, ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Tettnang. Bekannt wurde Kreller zuvor vor allem durch Kinderbücher. Für diese wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Doch auch ihr Romandebüt ist von Kritikern positiv aufgenommen worden, heißt es in einer Mitteilung von Spectrum Kultur und der Stadtbücherei Tettnang.

Zur Handlung des Romans: Zwei alte Damen leben in der Papierfabrikantenvilla „Pirasol“: Die scheue Gwendolin ist 84 Jahre alt, Witwe und Alleinerbin des Hauses, Thea ist fünfzehn Jahre jünger. Als man den seit drei Jahrzehnten verschollenen Sohn Gwendolins in der Stadt gesehen haben will, beginnt diese, sich zu erinnern: an eine Berliner Kindheit während der Zeit des Nationalsozialismus, an den Verlust der Eltern und das eigene Überleben, an einen neuen Anfang mit dem despotischen Papierkönig Willem und schließlich an die Verbannung des gemeinsamen Kindes. Am Ende lernt Gwendolin, allen Widrigkeiten etwas entgegenzusetzen – sich selbst.

Susan Kreller, geboren 1977 in Plauen, studierte Germanistik und Anglistik und promovierte über englischsprachige Kinderlyrik. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin.