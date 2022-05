Suchaktion nach gestürztem Radfahrer

Eine intensive Suchaktion der Polizei hat ein 13-jähriger Radfahrer ausgelöst, nachdem er am Mittwoch in einem Waldgebiet im Bereich Laimnau auf einem abschüssigen Waldweg gestürzt war. Der erst wenige Wochen in Deutschland wohnende und ortsunkundige Junge hatte laut Polizeibericht am Mittag in seiner Schule in Tettnang ein Fahrrad bekommen und trat mit diesem gegen 15 Uhr den Heimweg an.

Da er seine Mutter 1,5 Stunden später über Video-Telefonie anrief und offensichtlich verletzt und desorientiert angab, gestürzt zu sein, wurde die Polizei informiert. Weil anzunehmen war, dass sich der 13-Jährige in einer hilflosen Lage befand, leiteten die Beamten eine großangelegte Suchaktion ein und fanden den augenscheinlich nicht unerheblich verletzten Jungen gegen 19 Uhr in einem Waldstück bei Laimnau. Rettungskräfte brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.