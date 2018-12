Stundenlange Leselust

Noch vor den Feiertagen erweitern die Stadtbücherei Tettnang sowie die Gemeindebüchereien Meckenbeuren und Kressbronn ihren Service bei der digitalen Ausleihe. Dieses Angebot, das sie über den interkommunalen Verbund „Onleihe Bodensee-Oberschwaben“ auf die Beine stellen, wird 2018 Wachstumsraten von zehn bis 20 Prozent bei der Ausleihe erreichen.

Wie die Stadtbücherei mitteilt, ist auch das Medien-Angebot gewachsen, weshalb es allen Verbundbibliotheken möglich geworden ist, die Zahl der gleichzeitig erlaubten Ausleihen von sechs Medien auf 20 Medien zu erhöhen. Viel Leser möchten beispielsweise für Urlaubsreisen in W-Lan-freie Regionen einen Lesevorrat mitnehmen. Andere laden sich gerne bei einer Sitzung so viel Lesestoff herunter, dass sie eine Weile versorgt sind.

Im Verbund gibt es deshalb immer mehr Medien, weil alle Bibliotheken in diesem Jahr etwas mehr Etat dafür aufgebracht haben. Was aber nicht bedeutet, dass dieser Etat an den gedruckten Büchern, an DVDs, Spielen oder den Zeitschriften vor Ort eingespart wird. „Das digitale Angebot geht nicht zulasten der konventionellen Auswahl in der Bibliothek. Stattdessen erweitert es die Auswahl um solche Titel, die wir uns ohne den Verbund gar nicht leisten könnten“, bestätigt Judith Tinnacher aus der Gemeindebücherei Meckenbeuren.

Insgesamt hat sich das digitale Angebot fest neben dem konventionellen etabliert. Viele Bibliothekskunden nutzen beides. Die Onleihe ist durch ihre Rund-um-die-Uhr Verfügbarkeit und die völlige Ortsungebundenheit eine unschlagbare Erweiterung des Bibliotheksservices.

E-Book-Reader punkten durch variable Schriftgrößen, Beleuchtungsmöglichkeit des Bildschirmes, durch Leichtigkeit und viel Inhalt auf engstem Raum, preist die Stadtbücherei an. Was man dagegen nur bei einem Bibliotheksbesuch erleben kann, ist die persönliche Beratung, die Inspiration durch Zufallsentdeckungen und die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen. Beides hat also seinen Reiz: Das digitale Ausleihen ebenso wie die Bibliothek vor Ort.

In den Stadt- und Gemeindebüchereien ist Kompetenz und Platz für beide Arten des Lesens da, sei es bei den E-Books, bei den E-Zeitschriften, den E-Book-Sachbüchern, den Hörspielen oder dem E-Learning.