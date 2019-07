Mutmaßlich durch den Einschlag eines Blitzes ist am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr der obere Teil eines Strommasten in Untereisenbach in Brand geraten. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde nach deren Eintreffen festgestellt, dass das Feuer durch den Regen bereits gelöscht wurde. Ein Mitarbeiter des Energieversorgers kam ebenfalls vor Ort und begutachtete den eher geringfügigen Schaden.