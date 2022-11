Arbeitsunfall bei ifm Tettnang: Mann verletzt sich schwer - einige Haushalte ohne Strom

In einer Tettnanger Firma kam es am Sonntagvormittag zu einem Betriebsunfall. Ein Mann wurde schwerverletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Außerdem war der Strom in einigen Haushalten weg.

Die Tettnanger Feuerwehr wurde um 11.20 Uhr zum Einsatz zu dem Unternehmen ifm in Tettnang gerufen. Laut Einsatzleiter Manuel Rauscher war es dort zu einem Betriebsunfall gekommen. Der sei höchstwahrscheinlich bei Arbeiten an der Elektrik passiert.

Dabei verletzte sich ein Mann schwer. Wie ein Sprecher der Ravensburger Polizei bestätigte, kam der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Er habe Verbrennungen. Wie es dazu kam, ist laut Polizei noch unklar. Eine Brandmeldeauslage hatte ausgelöst, weshalb auch die Feuerwehr vor Ort kam.

Stromausfall im Stadtgebiet

Wegen des Betriebsunfalls war in Haushalten in Tettnang am Sonntagmittag der Strom weg. Teilweise zog sich der Stromausfall bis ins Stadtgebiet. Der Netzbetreiber war laut Polizei vor Ort, um das Problem zu beheben. Einige Haushalte hatten am Mittag schon wieder Strom.