Stromausfall um Mitternacht trifft 15 000 Haushalte

Um 23.50 Uhr sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Lichter ausgegangen – wenn sie denn noch an waren. Betroffen von dem kompletten Stromausfall waren rund 15 000 Haushalte in Tettnang und Meckenbeuren, erläutern für das Regionalwerk Geschäftsführer Enno Steffens und Dieter Sautter als Technischer Leiter. Behoben war die Malaise für die meisten nach einer halben Stunde, für die letzten nach 90 Minuten. Ausgelöst hat sie allem Anschein nach ein Erdschluss im Bereich Oberhof/Schäferhof, der zu einer Störung im Umspannwerk Meckenbeuren-Buch führte.

Bei all den möglichen Unannehmlichkeiten, für die sich Steffens entschuldigt, ist den Regionalwerk-Verantwortlichen eines wichtig: Reibungslos habe in der Nacht die Zusammenarbeit mit den EnBW-Mitarbeitern geklappt, die ja weiterhin das Umspannwerk Buch betreuen – einig in dem Bemühen, die Menschen so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen.