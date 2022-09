Stressfrei ankommen auf dem Bähnlesfest

Das Tettnanger Zentrum verwandelt sich am Sonntag, 11. September, in einen großen Marktplatz. Knapp 400 Flohmarktstände, über 60 Aktions- und Verpflegungsstände, Musikbands und Straßenkünstler sind laut Mitteilung der Tourist-Info Tettnang beim Bähnlesfest 2022 aktiv. Um Verkehrschaos und Parkplatzgerangel rund um die gesperrte Innenstadt zu vermeiden, hat die Stadt Tettnang in Kooperation mit Strauss Reisen GmbH & Co. KG das Busangebot verdichtet.

Ob Pendelbusse ab den Park&Ride Parkplätzen in Bechlingen und Bürgermoos, die Bähnlesfest-Linien ab Hiltensweiler und Oberrussenried oder die Buslinien zum Fest-Tarif von Meckenbeuren und dem Bodensee – alle Angebote haben zum Ziel, den Besuchern eine stressfreie Anreise zum Tettnanger Bähnlesfest zu ermöglichen. Alle Details und Fahrpläne sind unter www.tettnang.de/baehnlesfest online.

Auch ab Ravensburg und Friedrichshafen fahren Bus und Bahn nahezu im Stundentakt nach Tettnang. Nur wer aus Wangen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen will, muss zeitlich genau kalkulieren.

Auskunft zu den Fahrzeiten gibt www.bodo.de.