Streit um Webcam entzweit Nachbarn

Um eine Webcam in einer Tettnanger Ortschaft hat sich ein Streit entzündet, der jetzt vor dem Tettnanger Amtsgericht gelandet ist.

Die Kamera zeigt das Foto eines Ortes, das mehrfach täglich aktualisiert wird. Hierbei allerdings wird auch das Grundstück der Klägerin erfasst. Diese fühlt sich durch den Bildausschnitt beobachtet. Laut Verteidigung wird der fragliche Bereich auf dem Bild allerdings von einem Dienstleister technisch überdeckt und erst dann hochgeladen. Im Internet sei das Grundstück dann nicht mehr zu sehen.

Die Kamera steht auf dem Betriebsgebäude eines ortsansässigen Unternehmens. Allerdings, so der beklagte Geschäftsführer: „Das ist die einzige Webcam, die vor Ort existiert. Und sie bildet die Ortschaft ab.“ Laut Verteidigung soll die Kamera auch dazu dienen, den Ort auch in einem breiteren Umfeld wahrnehmbar zu machen. Es sei eine Maßnahme, damit das Hinterland nicht abgehängt werde. Es gebe also einen kommunalpolitischen Hintergrund.

Klägerin: Hinweise auf Beobachtung

Die Klägerin, die mit dem Geschäftsführer verwandt ist, verwies allerdings darauf, dass es bei einem Ereignis Hinweise darauf gegeben habe, dass sie mit der Kamera beobachtet worden sei. Der mittlerweile verstorbene Ehemann der Klägerin hatte bei der Installation im Jahr 2013 zugestimmt. Auch andere Betroffene, deren Grundstücke oder Häuser abgebildet werden, hatten damals ihr Einverständnis erklärt. Die Klägerin selbst ist mittlerweile allerdings nicht mehr mit der Kamera einverstanden, sofern das Ursprungsfoto Teile ihres Grundstücks abbildet – auch wenn dieser Bereich später überdeckt wird. Auf die Anmerkung der Verteidigung, dass das Grundstück nicht im Fokus sei, verwies die Richterin darauf, dass es schon ausreiche, dass es überhaupt erfasst werde.

Die Anwältin der Klägerin wies darauf hin, dass die Technik es erlaube, dass man eine ständige Überwachung fürchten müsse. Wer das Kennwort habe, habe auch direkten Zugriff auf die Kamera. „Ich will Ihnen nicht das Bild der Ortschaft nehmen“, sagte die Anwältin, aber es sei sicher auch eine Verschiebung des Ausschnitts oder ein anderer Standort möglich. Beides lehnte die Verteidigung ab.

Motiv „löblich“, aber Interesse an Privatsphäre

Die Richterin nannte das Motiv, ein Bild des Ortes zu präsentieren, „löblich und vorbildhaft“. Allerdings sagte sie auch, dass das öffentliche Interesse hier nicht über der Privatsphäre stünde. Auf die Zusicherung des Dienstleisters, der die Kamera technisch betreut, wollte sich die Richterin nicht verlassen, sondern verwies darauf, dass dies ein unabhängiger Sachverständiger beurteilen müsse. Es sei aber generell schwierig, das Eingreifen Dritter auszuschließen.

Nach dem Hinweis der Richterin, dass es keine Tendenz gebe, dass eine der beiden Parteien klar obsiege oder unterliege, berieten diese sich vor dem Gerichtssaal. Die Anwälte beantragten einen neuen Termin. Geprüft werden soll die Frage, ob die Kamera auf einem öffentlichen Gebäude installiert werden kann, von dem aus das Haus der Beklagten – bis auf ein Dachfenster – nicht mehr zu sehen ist. Das Verfahren ruht derzeit.