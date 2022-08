Streit im Radsportverein FkU

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der wahren Königsdisziplin des Radsports, der „Lang-Distanz“, tobt seit Wochen rund um den Häfler Radsportverein FkU ein erbitterter sportlicher Streit.

Auf den Saisonauftakt mit einer nächtlichen und regennasser Radfahrt zum GIRO d'Italia über 320 km folgte ein erster Konter tags darauf über 359 km auf den Feldberg durch die Vereinskameraden Albin Beyer, Peter Schmid und Jürgen Wiest. Im Mai eine überaus sportliche Leistung, jedoch noch weit von den im Verein und im Bodenseekreis bekannten Distanzen entfernt. Im Juli setzte der Vereinsvorsitzende Roland Hecht mit 437 km über die Alpen ins Lombardische Chiavenna und gleich wieder Retour eine ernstzunehmende Marke. Gerade mal 4 Wochen hielt sich der Häfler Rekord. Der Hiltensweiler Radsportler Jürgen Wiest erhöhte nun auf sagenhafte 452,67 km mit einem Ritt über das Silvretta, den Reschenpaß und das Etschtal final an den Gardasee, wo ihn Vereinskameraden für einen Rückshuttle bereits erwarteten. In gerade einmal 18 3/4 Fahrstunden erzielte der Mittfünziger dabei einen hervorragenden 24,5 Schnitt. Dabei war die nun erzielte Rekordleistung bereits sein dritte Anlauf. Kläglich scheiterte eine zweite stark angefangene Solofahrt im Juli an mangelnder Motivation und einiger Fehlplanungen im Rheintal. Neben den Hauptproblemen in der „Lang-Distanz-Welt“, dem ausreichenden Nachführen von Essen und Trinken während einer Langdistanz, gestaltetet sich auch die Planung eines erfolgversprechenden Zeitplanes als schwierig. Kenner ist das eigentlich flache Rheintal als Gegenwindpassage bestens bekannt. Schlaue Vereinskameraden starten deshalb gerne erst am frühen Nachmittag, wenn vom Bodensee her ein auflandiger Wind wahrscheinlich gilt.

Die Saison für letzte Konterversuch nähert sich nun Ende August dem Ende zu. Lange und kalte Nächte machen ab September eine Überquerung der Alpen oder des Schwarzwaldes nahezu unmöglich. Weitere Infos unter www.team-fku.de