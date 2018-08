Strauss Reisen ehrt langjährige Mitarbeiter beim Sommerfest

Acht Mitarbeiter der Firma Strauss Reisen werden das diesjährige Sommerfest in besonderer Erinnerung behalten. Geschäftsführer Philipp Reinalter hat sie für ihre langjährigen Verdienste um das Tettnanger Busunternehmen ausgezeichnet teilte das Unternehmen in einem Schreiben mit.

Aurelia Schuwerk-Leser betreut erfolgreich seit 30 Jahren den Mietbusbereich des Tettnanger Unternehmens und bietet den Kunden zudem als Busfahrerin unvergessliche Ausflüge und Reisen. Die Mitarbeiter Mathilde Mühlhaupt und Eduard Pichler haben jeweils 25 Jahre, Erika Pichler 20 Jahre, Josef Wolpert 15 Jahre und Muharrem Trshani zehn Jahre Omnibusfahrdienste in der Bodenseeregion sowie in vielen europäischen Reisegebieten gemacht. Jürgen Schmid leistet seit 15 Jahren Reparaturdienste in der Werkstatt und Betriebsleiter Ralf Nußbaumer organisiert die Disposition seit zehn Jahren. Alois Egger und Karl Barth wurden in den Ruhestand verabschiedet. Für ihre Betriebstreue und ihr Engagement erhielten sie ein Geschenk und eine Prämie.

Der Geschäftsführer gab beim Firmenfest auch einen kurzen Bericht über die Unternehmenstätigkeiten. Die Verträge der beiden Stadtbuslinien seien um acht Jahre verlängert und die BähnleLinie zum Meckenbeurer Bahnhof verdichtet worden, heißt es weiter in der Mitteilung. „Wir freuen uns, die Fahrgäste jetzt im Stundentakt zum Bahnhof in Meckenbeuren bringen und abholen zu können“, sagte Reinalter. Nicht zuletzt sichere die Kooperation mit der Stadt Arbeitsplätze in Tettnang.

Als Dankeschön für die kostenlose Überlassung der Omnibushalle für das Jahreskonzert bedankte sich die Stadtkapelle mit einer musikalischen Überraschung.