Straßensperrungen während des Martinimarkts

Anlässlich des Martinimarktes am Dienstag, 8. November, sind die Montfort-, Schul- und Schloss-Straße (bis Einmündung Grabenstraße), sowie der Bärenplatz vom Brunnen bis zum Torschloss für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

An diesem Tag können Waren weder an- noch abgefahren werden. Aus diesem Grund bittet die Stadt die Gewerbebetriebe und Gaststätten in der Montfort,- Schul- und Schloss-Straße ihre Zulieferer entsprechend zu informieren. Zudem wird wegen des Marktes auf dem Montfortplatz der Wochenmarkt an diesem Tag in den oberen Schlosspark verlegt.