Strandgut spielt am Freitag im Bäumle – Eintritt frei

Die Band Strandgut startet am Freitag, 15. Februar, ihre diesjährige Lagerfeuertour in der Tettnanger Eventlocation Bäumle. Um 20 Uhr geht es los mit dem unplugged Style von Angi, Dennis, Manne, Werner, Hans und Günne. Mitten in der Fasnet gibt es im Bäumle die Alternative zum Fasnetsball: eine Strandgut-Party mit Lagerfeuerfeeling, heißt es in einer Ankündigung. Viele Kultklassiker, vor allem aber Spaß und eine tolle Party stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.