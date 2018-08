Strandgut bieten Strandfeeling vor dem Bäumle

Die Band Strandgut lädt für Samstag, 18. August, zum „Lagerfeuer Open Air“ am Bäumle in Tettnang ein. Ab 20 Uhr ist auf dem Vorplatz des Bäumles Strandfeeling und Party angesagt. Die Häfler Band möchte mit tollen Stücken und einer großen Portion Lagerfeuerfeeling das Bäumle in Tettnang rocken, heißt es in einer Ankündigung. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung kurzerhand nach drinnen verlegt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.strandgut-band.de. Foto: Günter Schädle