Strahlende Kinderaugen in Rumänien

In diesem Jahr sammelt der Verein Hoffnung für eine neue Generation zum 18. Mal mit Unterstützung der Tettnanger Bürger Weihnachtspakete für bedürftige Familien und alte Menschen in Rumänien. Die Aktion, die Klaus Hoffmann in Tettnang initiiert hat, geht auch 2018 ungehindert weiter. Außerdem unterstützt der Verein Hoffnung 44 Kindergärten mit etwa 2500 Kindern, die auch von den Weihnachtspaketen profitieren, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt. Klaus Hoffmann: „Wir freuen uns ganz besonders, dass auch in diesem Jahr viele Kindergärten und Schulklassen in Tettnang diese Aktion unterstützen.“

Am Freitag, 16. November, steht der Sattelzug des Hilfswerks Hoffnung erneut auf dem Freibadparkplatz im Ried und nimmt von 10 bis 16 Uhr Weihnachtspakete, Kleidung und Spielwaren entgegen. Ist Hilfe überhaupt noch notwendig? Die Geschichte eines Vaters von fünf Kindern beantworte diese Frage, heißt es in der Mitteilung weiter. Klaus Hoffmann erzählt sie: „ Es war gerade der 6. Dezember und seine Kinder hatten ihn gefragt, was es zum Nikolaustag für Geschenke geben würde. Er musste ihnen mit Tränen in den Augen sagen, dass sie leer ausgehen würden. Unsere mitgebrachten Pakete kamen daher genau zum richtigen Zeitpunkt und die Kinder freuten sich über reichhaltige Nikolausgeschenke. Voller Rührung erzählte uns dieser Vater, dass wir die ersten Gäste seien, die in sein kleines Häuschen gekommen sind und Anteil an seinem Leben genommen haben.“

Hans-Werner Kast, Leiter von Hoffnung für eine neue Generation e.V., ist jedes Jahr selbst dabei, um die Transporte zu begleiten und die Verteilaktionen zu koordinieren und sagt: „Wir können versichern, dass jedes Paket direkt in den armen Familien und in den Kindergärten verteilt wird. Vor Ort beteiligen sich freiwillige Helfer an der Verteilung der Hilfsgüter in Kindergärten, Kinder- und Altenheimen sowie in den Elendshütten der Armen. Das, was wir aus unserem Überfluss geben, ist für die Menschen in Rumänien ein Hoffnungsschimmer, um ihre große Not zu lindern. Wir freuen uns auf jedes Paket, das Sie auch in diesem Jahr packen.“

Die Organsisatoren schlagen folgende Geschenke vor: Lebensmittel (Zucker, Mehl, Margarine, Wurst- und Fleischwaren, Käse, Reis, Öl), sonstige Lebensmittel (Nusscreme, Honig, Kaffee, Kaba, Tee, Gewürze, Soßenpulver), Süßigkeiten (Schokolade, Kekse, Bonbons, Lutscher), gut erhaltene Kleidung (Mützen, Handschuhe, Schal), Hygieneartikel (Duschgel, Creme, Zahnpaste, Kamm, Handtuch), Spielzeug (Malstifte mit Malblock, Autos, kleine Puppen, Puzzle). Spielsachen und sonstige gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Bettwäsche können zusätzlich in stabilen Säcken oder Kartons verpackt, abgegeben werden.

Wer keine Zeit hat, ein Päckchen zu packen, kann sich an den Transportkosten beteiligen, oder mit einer Geldspende dazu beitragen, vielen Kindern in Rumänien eine Weihnachtsfreude zu bereiten.