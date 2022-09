StormFire mischen Rock und Blues

„Rock meets Blues“ – dies ist das Motto der Band StormFire, die am Samstag, 17. September, ab 20.30 Uhr im Flieger in Tettnang auftritt. Auf dem Programm der Band stehen Titel von Walter Trout, Joe Bonamassa, Jimi Hendrix, Ten Years After, Gary Moore und vielen anderen Blues-Rock-Größen. Die Songs werden aber nicht einfach „nachgespielt“, vielmehr bekommen die Titel einen eigenen, für StormFire typischen Charakter. Dafür sorgt schon die Sängerin, mit deren Stimme die Songs der Blues-Rock-Herren einfach erfrischend anders klingen, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Mit eigenen Songs werden die Sets nach und nach aufgefüllt und ständig neue Cover in eigenem Stil auf die Bühne gebracht.