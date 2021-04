Stöbern, ausleihen, Atmosphäre erleben

Die Stadtbücherei Tettnang ist trotz des bundesweiten Lockdowns weiterhin geöffnet, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Das Land Baden-Württemberg hat zum Welttag des Buches die aktualisierte „Liste der offenen und geschlossenen Einrichtungen“ veröffentlicht. Darin ist erklärt, welche Regelungen auch unter dem bundesweiten Lockdown gelten. Demnach dürfen Buchhandlungen und Bibliotheken Publikumsverkehr zulassen.

Für die Stadtbücherei Tettnang bedeutet dies, dass sich an der geltenden Regelung nichts ändert. Sie besagt, dass Besuche nach telefonischer Anmeldung oder nach Terminvereinbarung per E-Mail möglich sind. Wer sicher sein möchte, dass sein Wunschtermin frei ist, meldet sich am besten schon vor dem geplanten Besuchstag an. Je nach Auslastung gibt es aber auch kurzfristig freie Termine. Für die Besuche gilt Masken- und Registrierungspflicht, Test- oder gar Impfnachweise sind nicht notwendig. Die Dauer eines Besuches ist auf 30 Minuten begrenzt. In dieser Zeit ist die Nutzung eines PCs oder Zeitungslektüre möglich.

Wer sich für die Kinderbibliothek anmeldet, kann auch mehrere Kinder mitbringen, da wegen der Quadratmetervorgaben gleichzeitig nur maximal eine Familie zugelassen wird. Vielen Kindern sei die Freude anzumerken, wenn sie die Treppen in die Kinderbibliothek hinauf stürmen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtbücherei. Zwar könnten sie keine anderen Kinder treffen, aber sie dürften sich in der Bücherei frei bewegen und selber aussuchen, was sie mit nach Hause nehmen wollen. Die Wiedersehensfreude sei auch auf Seiten des Bibliothekspersonals groß.

Neben dem Besuchsangebot läuft weiterhin der Bestell- und Abholservice. Man kann entweder ganz bestimmte Titel ordern oder aber ein „Überraschungspaket“ bestellen. Das Bibliothekspersonal habe laut Mitteilung schon hunderte von Lieferungen beispielsweise für „Mädchen, sechs Jahre“ oder „Vorlesegeschichten für mehrere Kinder unterschiedlichen Alters“ zusammengestellt. Über die Homepage der Stadtbücherei Tettnang kann man unter „Katalog und Konto“ im gesamten Bibliotheksangebot suchen und sich Wunschtitel in die neue Zusatzfunktion „Warenkorb“ legen. Diesen Warenkorb bereitet das Bibliothekspersonal dann zur Abholung vor. Die Medienrückgabe ist kontaktlos zu den regulären Öffnungszeiten der Bibliothek möglich.

Die übersichtliche Liste der Einrichtungen findet man unter: www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210420_Liste-offen-geschlossen.pdf.

Die aktuellen Bibliotheksregelungen sind unter www.stadtbuecherei-tettnang.de zu finden.