Stimmung dank Blasmusik und Maßkrugsport

Gut gefüllt hat sich der Ritter-Arnold-Saal in Hiltensweiler zum Bockbierfest am Samstagabend mit überwiegend lederbehostem oder dirndltragendem, mehrheitlich jüngeren Publikum. Das frönte auch kurz nach der Fasnetssaison gerne wieder den Gerstengetränken und der Blasmusikunterhaltung. Für die passende Fastenzeit-Stimmung sorgte der gastgebende Musikverein Hiltensweiler. Unter engagierter Leitung von Michael Taube spielte die eine Vereins-Hälfte zünftig auf. Die anderen Vereinsmitglieder kümmerten sich um Bewirtung und Service. Ausnahme war der gewohnt souverän moderierende Philipp Spinnenhirn, der sich als Musiker auch auf der Bühne einfand.

Zwischen den Sets mit Blasmusik ging es immer wieder auch sportlich zu, mit der eigens installierten Anlage für die „Maßkrug-Olympiade“. Statt Maßkrugstemmen hieß es hier: wer hält am längsten? Das Ausscheiden zeigten die bunten Signallichter an, sobald der Arm mit dem Maßkrug Kontakt mit dem Signalring bekam. Ausgestreckt die vollen, bei den weiblichen Teilnehmerinnen inhaltlich etwas erleichterten Krüge zu halten, ist nun keine leichte Angelegenheit. Trotz begeisterter Anfeuerungsrufe durch das faszinierte Publikum war meist nach Zeiten um die sechs Minuten Schluss. Am besten mit den Maßkrügen konnte nach mehreren Wettbewerbsrunden schließlich das Team des Musikvereins Kressbronn umgehen. Sie hielten mehrheitlich am längsten – und freuten sich über den attraktiven Preisgewinn und Naturalien im Fass.

Vorsitzender Jens Baier bewertete den vollen Saal auf Nachfrage positiv: „Wir sind eine der ersten Veranstaltungen mit Starkbieranstich in der Gegend“. Und nach der Kondition der feiernden Gäste befragt, stellte Baier klar: „Festen geht immer.“ Erfreulich sei auch, dass bei guter Stimmung nicht nur die Dorfgemeinschaft gestärkt werde, sondern sich auch das Miteinander mit den benachbarten Musikverein erfreulich entwickle.

Tatsächlich waren aus der Umgebung zahlreich Blasmusikanten anderer Vereine gekommen. Baier zeigte sich zuversichtlich, dass – nachdem es im vergangenen Jahr umbaubedingt eine Pause gegeben habe – im nächsten Jahr mit dem zwölften Bockbierfest in Hiltensweiler zu rechnen sei.