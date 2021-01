Stilles Sternsingen mit Schneeballschlacht

Keine prächtig gekleideten Könige, kein Gesang, keine erfreuten Gesichter, die zur Wohnungstür heraus schauen: Der Dreikönigstag war für die Sternsinger im Argental, aber auch für die besuchten Haushalte in diesem Jahr ganz anders als sonst. Doch so still und leise das Segenbringen an den Haustüren war, so stürmisch ging es teilweise auf den Straßen im Neuschnee zu.

16 Familien verteilten nach dem Feiern des Aussendegottesdienstes mit Pfarrer Hof und einer kleinen Abordnung des Kirchenchors fast still und heimlich den Segen. Sie warfen Spendentüten ein, verbunden mit der Hoffnung, dass auch im Corona-Jahr viele Spenden zusammenkommen.

Zwar steht wegen der Pandemie vieles still, doch die Not der Kinder weltweit macht keine Pause, wie es in einer Pressemitteilung der Sternsinger Laimnau heißt. Mit der diesjährigen Sternsingeraktion werden Kinder in der kriegsgebeutelten Ukraine unterstützt, deren Eltern gezwungen sind im Ausland zu arbeiten, um ihre Familie „durchzubringen“. Teile der Spenden aus der Pfarrgemeinde Peter und Paul in Laimnau gehen auch noch an das Kinderdorf „San Antonio“ in Indonesien und an das „Bavaria-Catholic-Specialist-Hospital von Pfarrer Josephat in Nigeria sowie an die „Kinderspeisung“ in Chachapoyas in Peru.

Gefreut haben sich die Segensbringer auf ihrer Tour über den Neuschnee. Denn der war sehr gut geeignet für eine erste wilde und laute Schneeballschlacht.

Wie hoch die gesammelten Spenden sind, können die Sternsinger Laimnau noch nicht sagen. Denn die Spendenbox in der Kirche Laimnau bleibt noch bis zum 17. Januar stehen, auch Überweisungen sind noch möglich. Die Summe wird Mitte Januar auf der Hompage der Seelsorgeeinheit bekannt gegeben.

Die Sternsinger und ihre vielen Helfer freuen sich derweil schon aufs kommende Jahr – wenn sie wieder wie immer singend durch die Straßen ziehen können.