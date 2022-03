Stille in der Schlosskirche mit Gebet und Musik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Angesichts der aktuellen Weltsituation mit Krieg und Pandemie lädt die Martin-Luther-Gemeinde an vier Mittwochabenden ab 23. März zur „Stille in der Passion“ in die Schlosskirche Tettnang.

„Unter dem Motto Mittendrin: gesehen, geliebt, begleitet, ermutigt“ sollen diese besonderen Stille-Zeiten Menschen ansprechen, die nach Orientierung, Halt und Antwort auf die Fragen des Lebens suchen. Die vier Abende sind gedacht als ein Übungsweg, können aber auch unabhängig voneinander besucht werden. „Diese Stille-Zeiten bieten die Möglichkeit, die aktuelle Situation vor Gott zu bringen und dabei zu entdecken, dass Gott mitten in unserem Leben ist und wirkt als Kraft, Ermutigung, Wegweisung und als Trost“, so die Kirchengemeinde. Angeleitet werden die Abende von Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner und musikalisch gestaltet von Dorothea Fünfgeld. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, es besteht eine FFP2-Maskenpflicht. Die Tettnanger Schlosskirche ist zudem für alle, die einen Ort der Stille suchen, täglich geöffnet.