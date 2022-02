„Stille in der Schlosskirche in der Passion mittendrin: gesehen - geliebt – begleitet - ermutigt“ lautet das Motto in der Passionszeit in der Tettnanger Schlosskriche. Die Martin-Luther-Gemeinde lädt darum vier Wochen vor Ostern zu meditativen Andachten in die Schlosskirche ein, jeweils am Mittwochabend 23. und 30 März sowie am 6 und 13. April jeweils von 19 bis 19.30 Uhr. Jede und jeder befindet sich mittendrin im eigenen Leben. An jedem Tag mit seinen besonderen Herausforderungen und Aufgaben, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde, die daran erinnert, dass die Passionszeit ursprünglich eine Zeit der Stille gewesen ist. Die Stille in der Schlosskirche gebe den Besuchern und Besucherinnen Gelegenheit, innezuhalten und die Fragen des eigenen Lebens neu zu gewichten. Im gemeinsamen Hören auf die Musik, Beten und Schweigen erleben die Teilnehmer, wie die Verbindung zu Gott trägt und Menschen miteinander verbindet, heißt es in der Ankündigung weiter. Bei den Andachten mit dabei sind Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner und Dorothea Fünfgeld für die musikalische Begleitung. Die Gemeinde bittet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer FFP2-Masken mitzubringen.