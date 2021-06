Verletzungen zugezogen hat sich ein 41-jähriger Mann und dessen zwei Jahre alter Sohn am Samstagabend bei einem Grill-Unfall in der Rebhalde. Wie die Polizei berichtet, war vermutlich die Fehlbedienung des Gasbehälters durch den 41-Jährigen die Ursache für die Stichflamme. Beide wurden mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr entschärfte die in Brand geratene Gasflasche.