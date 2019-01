Sternsinger sammeln in Obereisenbach 4343,52 Euro

In der Pfarrkirche St. Margaretha in Obereisenbach sind auch in diesem Jahr am Dreikönigstag in einem feierlichen Gottesdienst 29 Sternsinger ausgesende worden. Pfarrpensionär Kurt Hamaleser segnete die Könige und Sternträger, die sich in Obereisenbach und den umliegenden Ortschaften bei widrigem Wetter auf den Weg machten, um Spenden für bedürftige Kinder in Peru zu sammeln. Dank des Einsatzes der Sternsinger, der Begleiter, des Organisations- und Helferteams und natürlich der Spendenbereitschaft der Obereisenbacher konnte die Summe von 4343,52 Euro gesammelt werden. Siglinde Luitz und Franz Martin wurden in diesem Jahr für 20 Jahre Fahrdienst für die Sternsinger geehrt. Unter viel Applaus wurde beiden ein kleiner Geschenkkorb überreicht.