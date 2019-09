Sternsinger freuen sich auf Besuch aus Brasilien

Zum Auftakt der Aktion Dreikönigssingen 2020 begrüßt die Tettnanger Kolpingfamilie am Montag Heide Kirst im Städtle. Kirst ist Leiterin der Einrichtung Pandorga für schwer autistische Kinder und Jugendliche in Sao Leopoldo/Brasilien. Zusammen mit ihrem Mann nimmt sie an einem Autismus-Kongress in Nizza teil. Und wenn sie schon mal „in der Nähe“ ist folgt sie der Einladung nach Tettnang, schreibt die Kolpingfamilie. „Wir freuen uns sehr auf die Begegnung und das gemeinsame Kennenlernen. Die Sternsinger-Aktion lebt schließlich von den persönlichen Kontakten zu den einzelnen Projekten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zu der Begegnung am Montag, 23. September, sind alle interessierten Erwachsenen, Kinder und Jugendlichen ins Gemeindezentrum St. Gallus eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Heide Kirst wird in Wort und Bild berichten und einen Einblick in ihre Arbeit mit „besonderen Kindern“ gewähren und einen Eindruck in das Leben mit Behinderung in Brasilien vermitteln.