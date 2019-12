Stephanie Ocean Ghizzoni lässt Bluestöne erklingen

Die Sängerin Stephanie Ocean Ghizzoni aus dem norditalienischen Verona ist mit ihrer Band wieder unterwegs: Am Freitag, 6. Dezember, spielt sie mit Band ab 21 Uhr im Flieger. Nachdem Sie die europäische Bluesszene im Sturm erobert hat, auf allen wichtigen Bluesfestivals zu sehen und zu hören war, und beim letzten Flieger Open Air das Publikum begeisterte, erweitert sie nun mit den Gators einmal mehr ihr musikalisches Universum, heißt es in der Pressemitteilung. Stilistisch sehr dem schwarzen Blues, Soul, Gospel und dem schwül-heißen Sound von New Orleans verbunden, interpretiert die Sängerin mit ihrer Band Klassiker des Genres und eigene Songs mit gefühlvoller Stimme und absolut beeindruckender Performance.

Die mehrfache Gewinnerin des Italian Blues Award wird außerdem von Neuzugang Giorgio Pinna aus Bologna an Gesang und Bluesharp unterstützt. Foto: Flieger Tettnang