Steht der Landladen in Neukirch vor dem Aus?

Einige Neukircher Bürger haben sich besorgt gezeigt, dass die Betreiber des „Hereinspaziert“ Landladens bei der Mehrzweckhalle vergrault werden könnten oder durch die Investition in die Nahversorgung mit einem neuen Betreiber (die Schwäbische Zeitung berichtete) ausgebootet worden sein könnten. Schließlich hat die Gemeinde viel daran gesetzt, die Gierers 2014 samt Dorfladen und Post nach Neukirch zu holen. Doch Bürgermeister Reinhold Schnell widerspricht etwaigen Gerüchten.

Wenn wir jemanden wie Rewe finden, sollten wir das nutzen. Bürgermeister Reinhold Schnell

Die Gemeinde sei dankbar für die gelungene seitherige Kooperation, schließlich hätten man mit „Hereinspaziert“ die Versorgung aufrecht erhalten können. Er betont das gute Einvernehmen mit den Gierers. Unternehmenschef Guido Gierer bestätigt, man sei einbezogen worden – und habe schon wegen eines Ladens in der neuen Ortsmitte verhandelt. Eine derartige Investition habe man jedoch derzeit nicht stemmen wollen. Gierer hat daher Verständnis für des Bürgermeisters Aussage: „Wenn wir jemanden wie Rewe finden, sollten wir das nutzen.“

Keine Engpässe bei der Versorgung

Das bedeute nicht, so erklärt Guido Gierer auf Nachfrage, dass die Neukircher Versorgungsengpässe fürchten müssten, denn: „Die Nahversorgung steht.“ Der Fleischermeister mit dem bekannten Metzgerei, Feinkost und Partyservice Schmieger aus Lindau möchte da keine Missverständnisse aufkommen lassen: „Wir sind sehr gerne vor Ort, und eine vorzeitige Schließung schließe ich schon mal aus.“ Allerdings werde man spätestens mit der Eröffnung des Vollsortimenters am Ortsrand den „Hereinspaziert-Markt“ schließen müssen, ohne Streit und Ressentiments – aber das rechne sich nicht mehr.

Gierer ist es wichtig, hier kein Misstrauen oder Gerüchte aufkommen zu lassen: „Zu den Neukircher Bürgern und zum Rathaus gibt einen guten Draht, und eine gute Zusammenarbeit, daran hat sich nicht geändert.“ Grundsätzlich bleibe man in bestem Einvernehmen und man sehe keinen Grund für schlechte Stimmung.“ Marktleiterin Valerie Gierer möchte sich derzeit noch nicht festlegen und sagt: „Für konkrete Aussagen ist noch nicht der richtige Zeitpunkt – aber wir haben natürlich auch einen Plan B“. Der könnte vielleicht in Richtung Nahkauf-Metzgerei gehen, da stünden noch Gespräche an. Hier bestehe – auch was Post oder gastronomisches Engagement angehe noch Verhandlungsbedarf. Gespräche mit den neuen Betreibern seien geplant – und man sei gespannt, was die ergeben werden, war von Guido Gierer zu erfahren.

Wichtig ist Unternehmerfamilie Gierer, dass der Betrieb erst einmal weitergeht, da gebe es keinen Grund für schlechte Stimmung. Gierer bestätigt ebenso wie Bürgermeister Reinhold Schnell: „Wir sind und bleiben in gutem Einvernehmen, und pflegen weiterhin ein offenes und freundliches Miteinander.“