Stehende Ovationen für den Da Capo-Chor

Mit seinem Jubiläumskonzert anlässlich des 25-jährigen Bestehens hat der Da Capo Chor Meckenbeuren am Samstagabend im fast voll besetzten Kulturschuppen am Bahnhof erfreut. „Jetzt ist es endlich soweit, das Jubiläumskonzert kann starten“, so Wolfgang Ilg bei der Begrüßung in Anspielung auf die wochenlange, intensive Probenarbeit. Einen kurzen Blick warf Ilg sodann zurück in das Gründungsjahr des Chores. Eine kleine Schar von Sängerinnen habe sich damals um Kirchenchorleiter Johannes Böhm geschart, um auch moderne Lieder zu singen. Dass daraus der stattliche Jubiläumschor geworden sei, habe damals wohl keiner gedacht, so Ilg bei der Vorstellung der 28 Sänger um Chorleiterin Gabi Ilg. Aber auch das Repertoire habe sich in den Jahren erweitert und der Chor sei heute aus dem Veranstaltungskalender Meckenbeurens nicht mehr wegzudenken. Mit Pop Songs, so „By By Love“ (Felice Bryant) oder „Alles nur geklaut“ (Tobias Künzel) startete Da Capo unter Leitung von Gabi Ilg bravourös in den Konzertabend. Beim zweiten Block, den Gospels, begeisterten die Sänger mit „A New Song“ (Niko Schlenker), „Come let us sing“ (Micha Keding) sowie „Jesus, Jesus Majesty“ von Hanjo Gäbler.

Bei der Ankündigung dieses Konzertteiles hatte Wolfgang Ilg auf den eigentlichen Ursprung des Jubiläumschores verwiesen. So sei Da Capo 1993 bei einem Gottesdienst in der Liebenauer Schlosskapelle erstmals offiziell aufgetreten. Unzählige Gottesdienste, Firmungen oder liturgische Nächte habe der Chor seitdem musikalisch gestaltet und bereichert.

Richtig heiß im Kulturschuppen wurde es derweil nicht erst bei den Sommerhits. Sommerliche Tagestemperaturen hatten die Besucher wie Sänger bereits auf diesen Konzertblock „eingestimmt“. Selbst der Musiktitel „Ice in de Sunshine“ (Holger J. Copp) konnte hier nur symbolisch Kühlung verschaffen, aber dennoch begeistern, so auch „In the summertime“ (Ray Dorset) und „Ab in den Süden“ (O. Jeglitza). Im zweiten Konzertteil zeigten sich der Jubiläumschor wie auch die Band erneut mit dem „ABBA Medley“ (arr. von Mac Huff) sowie dem „Andrew Lloyd Webber Medley“, arr. von Ed Lojeski von ihrer besten Seite. Einen besonderen Applaus gab es hier für die Bandmitglieder Margret Baumann (Klavier), Annette Bucher (Gitarre), Wolfgang Dennenmoser (E-Bass), Dominik Elle (Schlagzug), Caroline Schmidt (Geige) sowie Raphael Thiel (Ukulele). Ein insgesamt tolles Jubiläumskonzert, für das der Da Capo Chor verdient stehende Ovationen erntete und entsprechend Zugaben geben musste.