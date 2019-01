Stefan Strodel holt sich das 20 000. Gewinnsparlos

Pünktlich zum Jahreswechsel können sich die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang und Glückspilz Stefan Strodel über die Ausgabe des 20 000. Gewinnsparloses freuen. Stefan Strodel beteiligte sich mit zehn Dauerlosen an der Chance, zu gewinnen. Eines dieser Lose war das 20 000ste. Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Strohmaier und Geschäftsstellenleiterin Stefanie Schumacher überreichten Strodel zu diesem besonderen Anlass einen Einkaufsgutschein. „Wir sind stolz, dass sich das VR-Gewinnsparen so prächtig entwickelt“, wird Jürgen Strohmaier in einer Mitteilung der Volksbank zitiert. Denn durch die wachsende Zahl der Gewinnsparer war es der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens möglich, bei der Spendenveranstaltung ,,gemeinsam mehr“ im vergangenen Dezember insgesamt 150 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine zu spenden. VR-Gewinnsparen ist eine Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen. Ein Teil des Gewinnsparloses wird gespart, ein anderer dient als Spieleinsatz. Und von diesem wird wiederum ein Teil verwendet, um gemeinnützige Institutionen zu unterstützen. Foto: Volksbank