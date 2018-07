Start: Schule geht in eine neue Runde

Nach sechseinhalb Wochen Ferien werden nun wieder Schulranzen hervorgekramt, Mäppchen auf Vordermann gebracht und Sportbeutel gepackt. Denn am Montag ist es soweit – das neue Schuljahr beginnt. Nicht nur Schüler und Eltern bereiten sich vor, auch an den Schulen werden die letzten Vorbereitungen getroffen, Stundenpläne werden ausgetüftelt, Konferenzen abgehalten und Personalfragen geklärt.

Große personelle Veränderungen gibt es sowohl an der Grund- und Werkrealschule Manzenberg als auch an der Realschule, denn beide Schulen bekommen neue Konrektoren. An der Realschule übernimmt Jürgen Stohr das Amt des nun pensionierten Heinrich Jankes. „Die Übernahme war geradezu mustergültig“, lobt Tania Szabo den Übergang von Janke zu Stohr. „Da ich die Möglichkeit hatte, bereits vergangenes Schuljahr teilweise hier zu sein, verlief alles sehr reibungslos. Außerdem hat mein Vorgänger mir ein gut strukturiertes Konrektorat hinterlassen“, berichtet der neue Konrektor.

Das Konrektorat von Wolfram Schellhaase, der nun Rektor an der Nonnenbachschule Kressbronn ist, übernimmt Birgit Hertle. „Frau Hertle ist Lehrerin mit Leib und Seele und hat außerdem ein sehr gutes Gespühr für pädagogische Entwicklungen", so Eugen Weber über seine neue Konrektorin. Ein Glücksfall sei sie zudem, weil sie schon seit mehreren Jahren im Schulleitungsteam tätig sei und ihn im letzten Schuljahr in der Außenstelle Laimnau als Leiterin vertreten habe.

Außer den Konrektoren können die Schulen auch weitere neue Lehrkräfte willkommen heißen. Neben erfahrenen Kollegen sind darunter auch einige Berufseinsteiger. So bekommt beispielsweise das MontfortGymnasium zehn neue Lehrer, wovon immerhin sieben ihre erste Stelle antreten. (kat)