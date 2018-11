Starke kämpferische Leistung reicht nicht

Es hat nicht sollen sein. Die Handballerinnen der SG Argental haben in der Landesliga in der mehrmals die Führung wechselte, schlussendlich knapp mit 30:33 bei der TB Neuffen verloren. Eine starke kämpferische reichte laut Vereinsbericht nicht zum Punktgewinn.

Janina Hirscher markierte die ersten drei Treffer für die SGA. Nach fünf Minuten war die SG mit 4:2 in Führung, doch die Gastgeberinnen ließen sich davon nicht beeindrucken und glichen aus. In den folgenden Minuten konnte sich keine Mannschaft absetzen und es blieb ein Kopf an Kopf rennen. Neuffen arbeitete sehr aggressiv in der Abwehr, sodass die Gäste sich jedes Tor hart erarbeiten mussten. Die SGA hingegen war zu passiv in der Abwehr, sodass Neuffen immer wieder über ihr schnelles Anspiel zu ihren Toren kam. Nach 18 Minuten konnten die Gastgeberinnen sich einen kleinen Vorsprung herausspielen (12:10), den die Argentalerinnen aber kurz später wieder egalisierten und in den folgenden Minuten sogar mit 16:14 in Führung gingen.

Nach der Pause konnten die Spielerinnen um Trainer Uwe Bittenbinder ihre Führung nicht weiter ausbauen und der TB glich nach sechs Minuten zum 18:18 aus. Auch schlichen sich wieder vermehrt Fehler in das Angriffsspiel der SG’lerinnen ein welche Neuffen gut zu nutzen wusste. Nach 41 Minuten waren die TB’lerinnen wieder mit 23:19 in Führung. Die Gäste ließen jedoch nicht ihre Köpfe hängen und kämpften weiter, zehn Minuten vor Schluss waren sie auch wieder auf ein Tor dran, doch durch mehrmalige Zeitstrafen gegen die Argentalerinnen und mehrere Fehler wollte der Ausgleich einfach nicht fallen. Im Gegenzug ging der TB im Angriff gnadenlos in jede kleine Lücke und verwandelte jede Chance. Somit musste sich die SGA am Schluss mit 33:30 geschlagen geben. In der Partie wäre sicherlich ein Punkt verdient gewesen.