Stammgäste sorgen auf dem Tettnanger Martinimarkt für das Geschäft

Die wahrscheinlich sauberste Fensterscheibe Tettnangs haben Besucher am Dienstag in der Monfortstraße bestaunen können, dort war Martinimarkt. Händler und Gastronomen haben an 70 Ständen alles angeboten, was das Martkbesucherherz höher schlagen lässt.

Gegen 11.30 Uhr ist der Himmel wolkenbehangen aber es ist noch trocken. Nur wenige Besucher sind auf den Beinen, noch ist keine Mittagspause. Doch Mützen, Gemüseschäler und kleine, elektrische, bellende Hunde warten auf neue Besitzer. Sockenhändler Günther Schneller nimmt einen Schluck Glühwein aus seinem Becher. Seit 45 Jahren ist der Krumbacher schon beim Tettnanger Martinimarkt dabei. Er ist inzwischen 73 Jahre alt, sagt er. Aber aufhören, das gehe nicht. Selbst wenn er wollte. „Ich bekomme nur 120 Euro Rente, das reicht nicht“, sagt er. Auch seine Mutter und vier Brüder hätten schon in Tettnang auf dem Martinimarkt verkauft, „aber die sind alle verstorben.“ Einige Händler bieten Socken aus dem Ausland an. Das hat sich in den vergangenen Jahren verändert, erzählt er. Ohne Stammkunden, die seit vielen Jahren immer wieder kommen, würde sich das Geschäft nicht lohnen. Aber wegen der Rente muss Schneller weiter machen. „Mit 100 hör ich auf“, sagt er zum Abschluss und lacht.

„Gsälzpaule“ Paul Bayer bringt mit einem Lachen seine selbstgemachten Marmeladen an die Besucher. (Foto: Thilo Bergmann)

Direkt neben ihm verkauft Paul Bayer aus Tettnang als Gsälzpaule seine selbstgemachten Marmeladen, zum Beispiel in den Geschmacksrichtungen Himbeer-Meerrettich, Feige-Senf oder Apfelbrot . Auch hier sind es Stammgäste, die ihm den Tag versüßen. „Das sind richtig gute Mischungen“, sagt Ingrid Werner, die gerde vier Gläser gekauft hat. Bayer verkauft auch samstags auf dem Städtlesmarkt. „Ich bin immer da, außer es regnet oder ich habe im Lotto gewonnen“, sagt Bayer und lacht. Normalerweise steht er auch auf dem Weihnachtsmarkt, doch 2018 wohl nicht. „Der Stand ist mir zu teuer“, sagt er. Kundin Ingrid Werner ist deshalb froh, dass sie ihn auf dem Martinimarkt getroffen hat, denn sie kommt aus Friedrichshafen und ist samstags nicht in der Stadt. „Bis nächstes Mal“, sagt sie zum Abschied.

Jürgen Walter putzt und eine Besucherin schaut zu. (Foto: Thilo Bergmann)

Schräg gegenüber putzt Jürgen Walter aus Waiblingen ein Fenster, das er selbst mitgebracht hat. Der Mann verkauft besondere Fensterputzer und führt die natürlich auch vor – ein klassischer Jahrmarktstand. „Wenn man es bloß ins Regal legt, dann kauft es keiner“, sagt er. Und deshalb führt er seinen Kunden und Kundinnen das Gerät mit viel Charme vor. Seit fünf Jahren ist er in Tettnang dabei. „Letztes Jahr hab ich geschwänzt, da war schlechtes Wetter“, verrät er und lacht. Dann tritt eine Besucherin neugierig an ihn heran. „Oh das brauche ich auch“, sagt sie und Walter beginnt mit dem Verkaufsgespräch.

Annerose Peyreder kauft eine Nagelschere im Gang unter dem Torschloss. (Foto: Thilo Bergmann)

Im Durchgang des Torschlosses ist auch ein Stand aufgebaut. Annerose Peyreder hat ihren Marktbesuch soeben begonnen und eine kleine Schere gekauft. Sie ist vor sechs Wochen aus Trier nach Tettnang gezogen, hat aber davor schon mal 30 Jahre lang in Tettnang gelebt. „Jetzt mal schauen, was es gibt. Es hat sich ja schon viel verändert“ sagt sie mit neugierigem Blick. Und während sie die Montfortstraße hinunter läuft, beginnt es leicht zu regnen. Die Händler tragen Schirme durch die Gegend und decken ihre Ware mit Folie zu.

Unter einer der Planen bellt einer der elektrischen Hunde weiter vor sich hin – und hofft auf neue Besitzer.