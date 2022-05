Stände für das Bähnlesfest jetzt online buchen

Tettnang feiert am Sonntag, 11. September, das 45. Bähnlesfest. Flohmarktstände, Vereine, Musikkapellen, Künstler und Akrobaten verwandeln die Innenstadt dann in einen Festplatz. Bis spätestens 1. Juli müssen sich Vereine und Unternehmen, die unter anderem in der Karlstraße, auf dem Bärenplatz und in der Montfortstraße die Besucher bewirten und unterhalten möchten, bei der Tourist Information. Tettnanger Geschäfte, die ihre Waren an einem Straßenstand vor dem Geschäft präsentieren wollen, sollen laut Stadtverwaltung auch das zweiseitige Anmeldeformular nutzen.

Flohmarkt-Beschicker reservieren ihren Standplatz ebenfalls. Laut Stadtverwaltung gibt es noch attraktive Plätze in der Bären- und Olgastraße, Restplätze in der Graben- und Storchenstraße. Beim Kinderflohmarkt im Schlosspark sind ebenfalls noch Plätze vorhanden. Die Tourist Information bittet zu beachten, dass die Anmeldung der Flohmarktstände online erfolgen muss. Formulare aus den Vorjahren sind nicht mehr gültig. Anmeldeformulare unter www.tettnang.de/baehnlesfest