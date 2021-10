Stadtseniorenrat verabschiedet langjährige Mitglieder

Seit Juli dieses Jahres ist der neue Stadtseniorenrat Tettnang im Amt, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Aufgrund der Corona-Verordnung war es bisher nicht möglich, die ausgeschiedenen Mitglieder offiziell in einem gewissen Rahmen zu verabschieden. Dies wurde Mitte Oktober nachgeholt. Zu Beginn hat der Stadtseniorenrat mit einer Schweigeminute den beiden Verstorbenen Hans-Josef Gindele sowie Heinz Och gedacht. Nach zwölf Jahren im Stadtseniorenrat haben sich Erwin Tremp wie auch Gerhard Elbs nicht mehr zur Wahl gestellt. Ebenso hat nach sechs Jahren Augusta Pichler ihr Ehrenamt abgegeben. Bürgermeister Bruno Walter dankte den drei ehemaligen Mitgliedern des Stadtseniorenrates für ihre Arbeit und ihr Engagement zum Wohle der älteren Bürgerinnen und Bürger. „Sie setzen sich für die Belange der älteren Bevölkerung ein, vertreten deren Meinung und weisen die Stadtverwaltung auf deren Probleme hin“, so Walter. Mit einem kleinen Präsent dankte der Bürgermeister den drei Ausgeschiedenen im Namen aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt und seiner Ortschaften. Mit einem gemeinsamen Abendessen klang der Abend in geselliger Atmosphäre aus. Foto: Stadt Tettnang