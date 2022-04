Die monatliche Sprechstunde des Stadtseniorenrats findet ab Dienstag, 3. Mai, wieder jeweils am 1. Dienstag im Monat von 11 bis 12 Uhr statt, und zwar in der Anlaufstelle für Bürgerengagement, Montfortstraße 2. Zwei Seniorenräte nehmen sich Zeit, Anliegen anzuhören und Interessen zu bündeln, heißt es in einer Ankündigung.