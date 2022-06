Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Stadtseniorenrat Tettnang (SSR TT) hat die Aufgabe, seniorengerechte Veränderungen in den Bereichen soziale Sicherheit, gesellschaftliche Teilhabe, Gesundheit und Pflege, Wohnen und Mobilität aktiv mitzugestalten.

Der SSR wurde in der Sitzung am 25. Mai über die aktuellen Klimaschutz-Aktivitäten in Tettnang informiert und wird diese Initiative in Zukunft mitgestalten. Die bundesweite Initiative „Digitalpakt Alter“ stand erstmals im September letzten Jahres auf der Tagesordnung. Im Januar ging es um die „Digitale Gesundheit“ und das „Digitale Rezept“ und jetzt stand die Initiative gesundaltern@BW im Mittelpunkt. Wie können wir Ältere über Apps und digitale Dienstleistungen im Gesundheitswesen informieren? SSR-Vertreter werden sich dazu zeitnah mit der Kassenärztlichen Vereinigung Tettnang in Verbindung setzen.

Der Seniorenstammtisch wird den älteren Einwohnerinnen und Einwohner Tettnangs und ihrer Ortschaften seit 10 Jahren in der Regel am letzten Dienstag eines Monats angeboten. Erster Gast war seinerzeit der „Bodenseeschwoab“ Frieder Hahn, der auch beim „Zehnjährigen“ wieder dabei ist. Zu den wichtigen Themen des Stammtisches gehörten unter anderem Vorträge über soziale Hilfeleistungen, Aufenthalt im Alter, der Besuch der Stadtbücherei und des Montfortmuseums, eine Weinprobe beim Steinhauser, Besuch des Demeterhof Bentele und vieles andere mehr. Außerdem wurden im KiTT vier Filme besucht.

Mitte Mai besuchten SSR Vertreter das St. Anna Quartier. In 130 Wohnungen leben dort Jung und Alt, arm und reich, von nah und fern in einem Wohnquartier. Ältere unterstützen Kinder und Jugendliche bei Hausaufgaben. Junge helfen den Älteren im Alltag. Im Innenhof gibt es einen großen Kinderspielplatz und das Begegnungscafé lebt von vielen ehrenamtlich Engagierten. Das inklusive Miteinander hat den SSR besonders beeindruckt.