Stadtseniorenrat hält Zustand der Montfortstraße für „Zumutung“

Lob, aber auch Kritik zu Entwicklungen in der Stadt hat der Tettnanger Stadtseniorenrat in seiner jüngsten Sitzung verteilt. Herbe Kritik gab es vor allem zum Zustand der Montfortstraße, verbunden mit der Forderung, dass zumindest die Löcher repariert werden sollten.

Positive Nachrichten verkündete der Stadtseniorenrat-Vorsitzende Hubert Veser über einen nach langem Hin und Her vom Denkmalschutz genehmigten Handlauf im Rathaus sowie einen inzwischen beauftragten Handlauf auf dem Alten Friedhof. „Sensationell angelaufen“ seien die seit 29. Juli möglichen Bäderfahrten zu den Thermen nach Bad Waldsee und Saulgau, berichtete Veser. Solche Angebote solle es künftig wöchentlich geben. Allerdings sucht Klaus Partl, der die Kontakte hält, dringend Fahrer für den Bus mit acht Fahrgästen, die im Fahrzeug Maske tragen müssen.

Ein Thema, das dagegen weiter im Stillstand verharre, seien die öffentlichen Toiletten in der Stadt. Veser signalisierte, dass man künftig Antworten von der Stadt erwarte, wenn der Stadtseniorenrat etwas angestoßen habe. Nach seinen Informationen sollen die Toiletten immerhin wieder im Haushalt 2022 stehen, allerdings mit lediglich 20 000 Euro. Ein Ratsmitglied bezeichnete die „nette Toilette“ einiger Gastronomen (die jetzt „Tettnanger Toilette“ heißen) als lediglich eine „touristische Hilfestellung“. Auch seien die rollstuhlgerechten Toiletten im Parkhaus nicht ausreichend.

Veser rief dazu auf, sich bis zum Frühjahr Gedanken über eine Lösung zu machen. Er hoffe, nicht wieder jahrelang auf eine Antwort warten zu müssen. Auch eine Ausschilderung zu den jetzigen öffentlichen Toiletten fehle, merkte er an. Kritik wurde außerdem darüber laut, dass gelbe Säcke oder Mülltonnen, die am Montag geleert werden, häufig schon freitags an die Straße gestellt würden. Selbst die Stadt sei da kein gutes Vorbild, heiß es aus den Reihen der Ratsmitglieder.

Als „Zumutung, Katastrophe und Schande für die Stadt“ wurde unisono der Zustand der Montfortstraße bezeichnet. Wenn die Stadt schon kein Geld für eine grundlegende Sanierung habe, sollten wenigstens die Löcher gestopft werden, forderten die Seniorenräte.

Ob der Seniorennachmittag wie geplant am 16. Oktober stattfinden könne, für den die Vorbereitungen bereits laufen würden, hänge von der Inzidenzentwicklung ab. Nach der aktuellen Verordnung dürften momentan nur 200 Plätze im Gemeindesaal St. Gallus besetzt werden, hieß es weiter. Zum Seniorennachmittag kommen in der Regel allerdings wesentlich mehr Besucher. Zunächst wolle man Ende September die neuen Verordnungen abwarten und dann entscheiden.