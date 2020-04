Stadtradeln 2020 verlängert Aktionszeitraum bis Oktober

Die Corona-Pandemie wirkt sich massiv auf das alltägliche Leben aus. Der baden-würtembergische Verkehrsminister Winfried Hermann ruft in einer Pressemitteilung nun die Kommunen Baden-Württembergs auf, ihren Stadtradeln-Zeitraum zu verschieben.

Dafür hat das Klima-Bündnis, Initiator und Organisator des Stadtradeln, den Kampagnenzeitraum für das Stadtradeln 2020 aufgrund der Corona-Pandemie um einen Monat bis 31. Oktober verlängert. „Nutzen Sie den zusätzlichen Spielraum bei der Planung für das Stadtradeln in Ihrer Kommune“, so Hermann. „Trotz der derzeit schwierigen Situation liegt uns das Stadtradeln am Herzen. Wenn die Kontaktsperre gelockert werden kann und wieder mehr Menschen an ihrem Arbeitsplatz arbeiten, dann ist Stadtradeln angesagt. Denn Radfahren ist gleich dreifach gesund: Es stärkt Kreislauf und Fitness, es entlastet die Luft von Abgasen und es bietet wenig Ansteckungsgefahr.“

Die Teilnahme am Stadtradeln, bei dem Bürger an 21 aufeinander folgenden Tagen Alltagswege mit dem Fahrrad zurücklegen und Kilometer sammeln, ist in diesem Jahr zwischen 1. Mai und 31. Oktober möglich. Im Rahmen der Initiative Radkultur fördert das Ministerium für Verkehr die Teilnahmegebühren für Kommunen. 215 Kommunen haben sich bereits angemeldet, im Vorjahr waren es insgesamt 213. Die weiteren Kommunen im Land werden ermuntert, sich ebenfalls anzuschließen.

Minister Hermann: „Das Stadtradeln ist eine wichtige Aktion für das Klima und die Verkehrswende. In diesem Jahr kommen aber noch weitere Gründe hinzu, das Fahrradfahren in den Kommunen zu stärken. Wer Fahrrad fährt, stärkt die Immunabwehr und die Lungen. Und für ein gemeinsames Ziel in die Pedale zu treten, erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl, das der Gesellschaft jetzt besonders guttut.“

Kommunen legen individuell fest, wann genau sie für drei Wochen am Stück beim Stadtradeln teilnehmen wollen. Bereits angemeldete Kommunen können ihren Aktionszeitraum auf den Sommer oder Herbst verschieben. In Kommunen, die das erweiterte Aktionszeitfenster nutzen, können die Menschen über die Sommerferien hinaus auf den Wegen zur Arbeit, Schule oder Ausbildungsstätte Fahrradkilometer sammeln.