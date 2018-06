Stadtplaner zu Montfortstraße: Höher bauen als bisher

Einstimmig hat sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung 2015 in Sachen bauliche Entwicklung im Bereich Montfort-/Tobelstraße auf folgende Marschroute verständigt: Es soll eine öffentliche Informationsveranstaltung geben, bei der Fachleute mitwirken. Die soll nach den Worten von Bürgermeister Bruno Walter im Februar oder März anberaumt werden. Erst danach möge eine Klausurtagung der Räte stattfinden. Die Stadtverwaltung hatte eine andere Reihenfolge vorgeschlagen, Hans Schöpf (Die Grünen) regte an, zuerst die öffentliche Meinung einzuholen, ehe man sich intern berät. Hintergrund der neuerlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema ist eine Bauvoranfrage der Firma Lechmann Wohnbau, die auf dem Anwesen der Montfortstraße 17 gerne neu bauen will (die SZ berichtete mehrfach).

In seinen Ausführungen ging Stadtplaner Karl Haag von Wick und Partner auf den Bebauungsplan Montfortstraße West aus dem Jahr 2003 ein. Dieser sei vor allem auf den Erhalt des Bestands ausgelegt. Wie die SZ berichtete, sind deshalb für den von Lechmann geplanten Neubau in der Montfortstraße 17 insgesamt elf Befreiungen notwendig. Der Technische Ausschuss hatte diese Befreiungen im März 2014 nicht erteilt und das Vorhaben abgelehnt.

Die Krux: Neue Gebäude sollten einerseits den heutigen Ansprüchen an Ladenflächen und Wohnungen gerecht werden, sich andererseits aber auch in das historische Stadtbild einfügen.

Vier Herangehensweisen denkbar

Die zentrale Frage scheint offenkundig zu sein, wie dieser Spagat zu bewerkstelligen sei. Von einem Balanceakt hatte Bürgermeister Bruno Walter in diesem Kontext im November gesprochen.

Vier denkbare Heransgehenweisen an zukünftige Vorgaben für Bauherren im betroffenen Bereich skizzierte der Stadtplaner:

1) Zurückgehen auf die historische Situation vor dem großen Stadtbrand um 1800. Problem: Es gibt wohl keine gesicherten Fakten darüber, wie sich die bauliche Situation seinerzeit dargestellt hat.

2) Zurückgehen auf die Situation nach dem Wiederaufbau. Grundlage könnte das sogenannte Urkataster sein.

3) Festschreiben des Status Quo. Allerdings könnte der Grundsatz der Gleichbehandlung damit verletzt werden, weil sowohl zwei- als auch dreigeschossige Bebauung vorkommt, die jeweils so bleiben müsste.

4) Entwicklung der Bauzeile nach historisch belegbaren Grundsätzen hinsichtlich Kubatur und Fassaden.

Bei den zulässigen Bauhöhen sei es durchaus historisch gerechtfertigt, eine dreigeschossige Bebauung in der Montfortstraße zuzulassen, machte Karl Haag anhand eines Streifzugs durch die stadtplanerische Geschichte Tettnangs deutlich. „Damit machen wir einen Vorschlag, mit dem Sie womöglich nicht gerechnet haben“, wandte sich Haag ans Gremium und schlug vor, „höher bauen zu lassen als bisher“.

Andrea Rehm (Die Grünen) gefällt die „Idee der dreigeschossigen Bebauung sehr gut“. Und Hansjörg Bär (FW) befand: „Alles, was uns daran hindert, nochmal so einen Blödsinn zu machen wie bei der Sparkasse, ist gut.“