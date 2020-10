Stadtmuseum zeigt das Tettnanger Bähnle

Das Stadtmuseum erfindet sich gerade neu: Vertraute Geschichte wird aus einer überraschend neuen Perspektive erzählt. Für Bahnfreunde werden am Freitag und Samstag, 9. und 10. Oktober, Sonderführungen zur Tettnanger Bahngeschichte in Kleingruppen angeboten. An beiden Tagen hat das Museum bis 21 Uhr geöffnet, erklärt das Museum in einer Pressemitteilung.

Die Teilnahme an einer Führung kostet pro Person fünf Euro. Am Freitag, 9. Oktober, finden ab 17 und 18.30 Uhr Sonderführungen zum Tettnanger Bähnle statt. Am Samstag, 10. Oktober starten die Sonderführungen jeweils um 15.30 und 18.30 Uhr

An den übrigen Tagen gelten unsere regulären Öffnungszeiten. In der Museumswoche gilt ein ermäßigter Eintritt von einem Euro.