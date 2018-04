Stadtmarketing sucht Oldtimer

Unter dem Motto „Tettnangmobil“ steht der verkaufsoffene Sonntag am 6. Mai. In der ganzen Stadt geht es dann um die Fortbewegung auf Rädern vom Pedelec über Motorräder bis hin zum Auto. Zweiräder aller Art können die Besucher vor Ort testen. Das Stadtmarketing sucht allerdings auch noch Glanzstücke zum Anschauen und bittet Oldtimer-Besitzer, ihr Gefährt zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt zu bewegen. Das müssen nicht nur Fahrzeuge wie der Mercedes 280 SL auf dem Foto sein, auch Motorräder, Fahrräder, Roller – einfach alles mit einem oder mehreren Rädern – ist hier gefragt. Wer seinen Oldtimer präsentieren möchte, wird gebeten, sich per E-Mail bei der Stadtmarketingbeauftragten Martina Weishaupt unter E-Mail martina.weishaupt@tettnang.de zu melden. Foto: hil