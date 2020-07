Stadtkapelle Tettnang spielt auf dem Bärenplatz

Die Stadtkapelle Tettnang spielt in kleiner Besetzung am Mittwoch, 29. Juli, um 19.30 Uhr auf dem Bärenplatz. Das musikalische Spektrum reicht von moderner Blasmusik bis hin zu sinfonischen Werken. Zu Klang und Rhythmus von Trompete, Klarinette, Posaune, Tuba und Schlagzeug genießen Musikliebhaber bei den drei Wirten des City, der Krone und der Torstuben Getränke und Speisen. Darüber informiert die Tourist-Information, die Mitveranstalter des Konzerts ist. Die Besucher werden über zwei Einlasspunkte zu den Sitzplätzen in ihrer Wunschgaststätte geleitet. Für die Gastronomen am Platz gilt die Corona-Verordnung für Gaststätten. Eine Reservierung unter Telefon 07542 / 537 11 (Café-Bar City), 07542 / 74 52 (Brauerei und Gasthof zur Krone) oder 07542 / 938 60 (Torstuben) wird empfohlen. Das Konzert findet nur bei guter Witterung statt.