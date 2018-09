Stadtkapelle reist nach Südtirol

Während einer dreitägigen Reise zum Musikfest der Bürgerkapelle Tramin in hat die Stadtkapelle Tettnang die Vorzüge der Südtiroler Weinregion genossen und bei mehreren Auftritten viel Blasmusik präsentiert, heißt es in einem Schreiben der Stadtkapelle.

Das Wetter zeigte sich während der Busanreise noch von seiner schlechteren Seite. Auch die Seilbahnfahrt auf den Mendelpass am Samstag fand bei strömendem Regen statt. Aber zum Standkonzert auf dem Rathausplatz in Tramin am Nachmittag mit den Kapellen aus Ottobeuren, Tannau und Tettnang und dem anschließenden Umzug zum Festgelände war alles wieder gut.

Am Abend unterhielten zuerst die Tannauer, dann die Tettnanger ihre Gäste mit zünftiger Blasmusik. Nach einem weiteren Auftritt auf dem Weinfest am Sonntag kam die Stadtkapelle am späten Abend wohlbehalten wieder in Tettnang an: „Müde, aber glücklich“, wie Tobias Lutz, Vorsitzender der Stadtkapelle, sagte.