Stadtkapelle macht Musik zur Hauptfasnet

Damit auch in diesem Jahr der Tettnanger Narrenmarsch und die allseits beliebten Fasnetslieder der Tettnanger Stadtkapelle Gehör finden, haben die Blasmusiker sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf der extra erstellten Homepage www.anstadtkapelle.de finden sich alle Hits der Kapelle zum Mitsingen und Mitschunkeln. Ob Narrenmarsch, Bozner oder Fischerin: Die Mitglieder haben ihre Stimme im jeweiligen Homeoffice eingespielt und bieten so den passenden Sound für die närrischen Tage. Bilder und Videos aus den vergangenen Jahren sind ebenfalls auf der Seite abrufbar. Für die nicht textsicheren-Fans gibt es das Liedheftchen der Stadtkapelle nun auch online. Laut Vereinschef Tobias Lutz dürfen sich die aktiven Musiker am Fasnetssamstag übrigens auf eine Überraschung freuen.