Stadtkapelle eröffnet Tettnanger Platzkonzerte

Trotz Unwetterwarnung für den Landkreis ist es am Mittwochabend trocken geblieben, als die Stadtkapelle Tettnang die Platzkonzerte 2018 feierlich eröffnete.

Dirigiert von Hubert Appenmaier legten die Musiker auf dem Bärenplatz vor, die Zuschauer waren begeistert. In den kommenden Wochen finden die Platzkonzerte immer mittwochs um 19.30 Uhr für eine Stunde statt – aber nur, wenn das Wetter gut ist. Die auftretenden musikalischen Gruppierungen aus der Region sind der Musikverein Obereisenbach (Konzert am 13. Juni), der Musikverein Krumbach (20. Juni), die Musikkapelle Tannau (18. Juli), der Musikverein Laimnau (25. Juli), die Musikkapelle Hiltensweiler (8. August) und das Akkordeonorchester Meckenbeuren (15. August). Der Sternmarsch mit drei Kapellen findet am 5. September statt und beginnt um 19 Uhr.