Stadtgeschichte lebendig machen: Wer spricht eigentlich, wenn Tettnang spricht?

Unter dem Motto „Vielstimmigkeit“ steht die aktuelle Folge des Videotagebuchs zum Tettnanger Stadtmuseum. Um den Bürgern einen Einblick zu geben, wie die Neugestaltung der Dauerausstellung im Museum abläuft, beleuchtet Albert Kümmel-Schnur von der Universität Konstanz Aspekte des Prozesses in einem Videotagebuch. Kümmel-Schnur leitet das Seminar, in dem Konstanzer Studenten gemeinsam ein Konzept für die Umgestaltung des Museums erarbeiten.

In der sechsten Folge stellt sich Kümmel-Schnur die Frage: „Wessen Geschichte erzählt man, wenn man die Geschichte einer Stadt erzählt?“ Denn allzu oft handle es sich einfach um die Geschichte der Herrschenden. Diese sei in Archiven meist gut dokumentiert, meint der Referent.

Video-Tagebuch zum Tettnanger Stadtmuseum - Folge 6: Vielstimmigkeit

Überliefert ist im Falle von Tettnang das Geschrei der Gräfin bei der Zerstörung der Stadt durch den Habsburger Herzog Leopold 1322. Dagegen sei keine einzige Träne von Bauersleuten dokumentiert, deren Häuser dem Erdboden gleichgemacht wurden. Überliefert seien außerdem Prozess und Hinrichtung von Anna Lohrin. Doch von ihrem Leben wisse man nur wenig, meint Kümmel-Schnur.

Er will deshalb herausfinden, was eigentlich das Ganze einer Stadt und ihrer Geschichte ausmacht. Alles, was an einem bestimmten Ort in einem bestimmten Zeitraum stattfand? Oder ist das Leben der kleinen Leute viel weniger bestimmt von den sogenannten großen Ereignissen? Im neuesten Video soll daher die Frage beantwortet werden: Wer spricht, wenn Tettnang spricht?